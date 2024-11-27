В Балтиморе провели масштабную операцию по борьбе с преступностью

Правоохранительные органы США в ходе масштабной операции по борьбе с преступностью в Балтиморе ликвидировали четыре преступные группировки. Об этом, ссылаясь на силовые структуры штата Мэриленд, сообщает газета Washington Post (WP).

Преступники занимались распространением оружия и наркотиков, а также вели друг с другом вооруженную борьбу за передел криминального рынка.

Власти арестовали около 40 членов группировок. Изъято 65 единиц огнестрельного оружия, 15 угнанных автомобилей значительное количество наркотиков и более $373 тыс.

Часть преступников все еще находится на свободе, поэтому ожидается, что будут проведены новые аресты.

9 июня сообщалось, что в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, полицейские арестовали 11-летнего мальчика, который в течение месяца устраивал ограбления магазинов, угонял машины и провоцировал перестрелки.

Ранее в США неизвестный угнал и разбил патрульный автомобиль с полицейским внутри.