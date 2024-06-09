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Школьник месяц терроризировал жителей города, устраивая ограбления и перестрелки

NBC: в США 11-летний школьник месяц терроризировал жителей города

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Idris Solomon/Reuters

В штате Нью-Мексико арестован 11-летний мальчик, который в течение месяца устраивал ограбления магазинов, угонял машины и провоцировал перестрелки. Об этом сообщает NBC.

В Альбукерке полицейские задержали школьника по обвинению в серии жестоких преступлений. Мальчика подозревают в нападениях с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах и нескольких ограблениях.

Подросток также угонял машины, наносил побои местным жителям и грабил их квартиры. Действия школьника квалифицированы как особо опасные, он арестован. Расследованием преступлений занимается полиция штата.

До этого сообщалось, что в британском городе Рочдейл банда малолетних хулиганов оставила полицейского без служебного автомобиля. Сотрудник полиции припарковал служебный автомобиль и опрашивал 28-летнего мужчину, которого подозревали в опасном вождении. Полицейский не обратил внимания, в какой момент в патрульный автомобиль пробралась банда подростков. Школьники завели полицейское авто, но не справились с управлением и врезались в столб. Хулиганам удалось покинуть место происшествия.

Ранее в Липецке задержали членов подростковой банды, нападавшей на прохожих.

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