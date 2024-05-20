Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный угнал и разбил патрульный автомобиль с полицейским внутри

NBC: в США неизвестный угнал полицейскую машину с офицером внутри

close
100%
Shutterstock

В центре Лос-Анджелеса неизвестный преступник угнал и разбил полицейский внедорожник, в котором находился офицер. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел 19 мая в центре Лос-Анджелеса, неизвестный преступник угнал внедорожник городской полиции и на перекрестке врезался в несколько стоявших на светофоре автомобилей.

В патрульной машине в момент происшествия находился офицер полиции, который пытался оказать сопротивление угонщику. По данным полиции штата, пострадали три человека, они госпитализированы с легкими травмами. Угонщик скрылся с места ДТП, но спустя несколько часов был задержан.

До этого сообщалось, что в британском городе Рочдейл банда малолетних хулиганов оставила полицейского без служебного автомобиля. Сотрудник полиции припарковал служебный автомобиль и опрашивал 28-летнего мужчину, которого подозревали в опасном вождении. Полицейский не обратил внимания, в какой момент в патрульный автомобиль пробралась банда подростков. Школьники завели полицейское авто, но не справились с управлением и врезались в столб. Хулиганам удалось покинуть место происшествия.

Ранее пьяный подросток на угнанной машине протаранил 10 автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами