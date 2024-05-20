Неизвестный угнал и разбил патрульный автомобиль с полицейским внутри

В центре Лос-Анджелеса неизвестный преступник угнал и разбил полицейский внедорожник, в котором находился офицер. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел 19 мая в центре Лос-Анджелеса, неизвестный преступник угнал внедорожник городской полиции и на перекрестке врезался в несколько стоявших на светофоре автомобилей.

В патрульной машине в момент происшествия находился офицер полиции, который пытался оказать сопротивление угонщику. По данным полиции штата, пострадали три человека, они госпитализированы с легкими травмами. Угонщик скрылся с места ДТП, но спустя несколько часов был задержан.

До этого сообщалось, что в британском городе Рочдейл банда малолетних хулиганов оставила полицейского без служебного автомобиля. Сотрудник полиции припарковал служебный автомобиль и опрашивал 28-летнего мужчину, которого подозревали в опасном вождении. Полицейский не обратил внимания, в какой момент в патрульный автомобиль пробралась банда подростков. Школьники завели полицейское авто, но не справились с управлением и врезались в столб. Хулиганам удалось покинуть место происшествия.

Ранее пьяный подросток на угнанной машине протаранил 10 автомобилей.