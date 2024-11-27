В Британии задержали одного из самых разыскиваемых ФБР лиц

В Северном Уэльсе в Великобритании задержали Дэниела Андреаса Сан-Диего, которого Федеральное бюро расследований (ФБР) разыскивало за теракты, совершенные в Калифорнии в 2003 году. Об этом сообщает газета Times, ссылаясь на национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

По информации издания, мужчина скрывался от правосудия на протяжении двух десятилетий. Он разыскивался за два теракта в Калифорнии в 2003 году, которые были связаны с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных. В 2009 году Сан-Диего был включен в список ФБР самых разыскиваемых террористов. Ведомство предлагало вознаграждение в размере $250 тыс. за информацию, которая привела бы к его аресту.

26 ноября беглеца нашли и задержали в сельской местности рядом с лесом. Накануне он предстал перед судом, связанным с началом процесса его экстрадиции в США.

В ноябре сотрудники ФБР задержали мужчину по подозрению в планировании взрыва Нью-Йоркской фондовой биржи.

Ранее россиянка в США напала на пограничника.