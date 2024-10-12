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В США россиянка поцарапала пограничника, ее задержали

В США задержали россиянку за нападение на пограничника

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В США гражданка России Олеся Сумина напала на офицера пограничной службы, ее задержали. Об этом передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Западного округа штата Нью-Йорк.

Женщина вместе с детьми собиралась в Канаду, чтобы попросить там убежища, но ее отправили обратно в Штаты. Там россиянку пытались допросить таможенники и пограничники, но он не желала предоставлять свои личные данные. Кроме того, она убрала в карман телефон и отказывалась предоставить к нему доступ. В тот момент, когда офицеры решили достать ее телефон, женщина проявила агрессию, отметили в ведомстве.

«Она хватала их за рубашки, царапала. Впилась в запястье и левую руку одного из офицеров», — сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что россиянке грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

До этого в посольстве США в Анкаре заявили, что американские военнослужащие, прибывшие в Турцию на десантном корабле USS Wasp, подверглись нападению в городе Измире. Дипломаты выразили благодарность турецким властям за оперативное вмешательство.

Ранее украинские подростки напали на сотрудника посольства США.

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