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Россиянам рассказали, в какие сферы выгодно инвестировать после победы Трампа

Эксперт Михеев: после победы Трампа стоит вкладывать в энергетику и технологии

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Shutterstock

Президентская гонка в США традиционно оказывает мощное влияние на финансовые рынки по всему миру. Акции крупнейших компаний демонстрируют повышенную волатильность, а рыночные индексы активно растут. Для инвесторов это не только время неопределенности, но и момент возможностей. Как эффективно использовать данный период для инвестиций, «Газете.Ru» рассказал Сергей Михеев, CPO инвестиционной платформы UTEX.

Влияние президентских выборов на рынки начинается задолго до результатов. Причина — высокая степень неопределенности. Экономические программы кандидатов часто противоположны, и победа любого из них обещает значительные изменения. Инвесторы понимают, что новые рыночные условия определяют стратегию на ближайшие четыре года.

«Ситуация с победой Дональда Трампа уже оказала влияние на рынки. Политик известен своим агрессивным подходом к стимулированию экономики: вероятны новые меры поддержки бизнеса, включая снижение корпоративных налогов и активное использование возможностей для увеличения ликвидности», — отметил он.

Экономическая программа нового президента влияет на перспективы отдельных секторов и компаний. Инвесторам стоит рассмотреть два подхода.

Инвестиции в широкие индексы. Покупка ETF на S&P 500 (тикер SPY) или на технологический сектор NASDAQ (тикер QQQ) позволяет диверсифицировать вложения и минимизировать риски.

Или же выбрать точечные активы и сосредоточиться на компаниях, чьи показатели зависят от экономической политики Трампа.

«Trump Media & Technology Group Corp — акции активно использовались в предвыборной кампании и за последний месяц выросли более чем на 100%. Однако текущий рост вызван скорее конъюнктурными факторами, а не фундаментальной устойчивостью бизнеса. Победа Трампа может привлечь новую аудиторию, но в долгосрочной перспективе это все еще рискованный актив», — отметил он.

Tesla — после объявления предварительных результатов выборов акции компании выросли на 15%. Глава Tesla Илон Маск, поддерживавший Трампа в 2024 году, может добиться новых субсидий и налоговых льгот для электротранспорта, что позитивно скажется на капитализации компании.

«В центре внимания Трампа — реиндустриализация экономики США, энергетическая независимость и развитие высоких технологий. Среди приоритетов: производство стали и алюминия, поддержанное высокими пошлинами на импорт, развитие инфраструктуры для нефти и газа, сектор микроэлектроники, включая полупроводники и микрочипы. Эти направления станут ключевыми точками роста для инвесторов», — рассказал специалист.

Важно учитывать, что после быстрого роста рынок может столкнуться с краткосрочной коррекцией. Это время для анализа и корректировки стратегий. Подход «бить в одну точку», будь то инвестиции в широкий рынок или отдельные компании, позволит лучше подготовиться к переменам и извлечь из них максимальную выгоду, резюмировал он.

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