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Неправильно подобранная зубная щетка может привести к потере зубов

Врач Чередниченко: ошибочно подобранная зубная щетка может грозить потерей зубов

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Freepik

Сегодня производители предлагают покупателям разные варианты зубных щеток, которые могут серьезно отличаться друг от друга по характеристикам. При этом важно понимать, что неправильно подобранная зубная щетка может привести к серьезным проблемам с зубами, вплоть до их потери. О том, на какие критерии при выборе следует обратить внимание, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Чередниченко.

«Зубные щетки должны подбираться индивидуально лечащим врачом, который знаком с состоянием зубов, десен и эмали пациента. В противном случае, вреда может быть больше, чем пользы», — отметила стоматолог.

Она отметила, что существуют мануальные, электрические, а также ультразвуковые электрические зубные щетки. Одним из самых привычных вариантов на сегодняшний день являются мануальные зубные щетки, то есть «обычные».

Главная функциональная часть зубной щетки — это головка, на которой располагается щетина. Она может быть натуральной, искусственной, разной степени жесткости, с ровной поверхностью щетинок или разноуровневой, а так же иметь дополнительные резиновые головки или насадки.

«Зубные щетки с натуральной щетиной, как бы это странно ни звучало, не всегда оказываются полезнее. Они сильнее накапливают бактерии и быстрее приобретают более патогенную флору, достаточно быстро деформируются, что наносит вред здоровью полости рта», — предупредила Чередниченко.

«Не стоит также думать, что зубные щетки с жесткой щетиной лучше, поскольку они более эффективны. Напротив, они, как наждачная бумага, воздействуют на эмаль зубов, стирая ее, травмируют десна, что повышает чувствительность зубов и кровоточивость десен, особенно при неправильном использовании. Такие щетки больше подходят для очищения протезов», — рассказала стоматолог.

Если говорить о зубных щетках с разноуровневой щетиной, то, как отметила специалист, не все щетины участвуют в процессе очищения одинаково — некоторые более активно, зачастую травмируя эмаль и десна, некоторые совсем не участвуют. Из-за этого они могут не так качественно очищать зубы. А наличие резиновых головок и насадок повышает риск травмирования.

«Когда вы выбираете зубную щетку, обращайте внимание на размер головки изделия, на ручку (чтоб она была удобной для вас), а щетина должна быть равномерной длины. В основном лучше отдавать предпочтение щеткам средней жесткости. О вреде жестких я уже сказала. А мягкие зубные щетки подходят тем, у кого есть проблемы с кровоточивостью десен, а также чувствительность зубов. Однако, опять же, все эти нюансы может учесть только лечащий врач, поэтому лучше всего, если зубную щетку вам подберет специалист», — отметила стоматолог.

Кроме того она рассказала, что зубную щетку рекомендуется менять раз в три месяца. А также, если произошла деформация (ворсинки стали неровными либо они «распушились», примялись). В случае с некачественными щетками такое возможно даже спустя пару дней. При этом существуют зубные щетки с индикатором замены, в которых ворсинки меняют цвет при длительном использовании или деформации.

«Неправильный выбор зубной щетки может привести к травматизации эмали, возникновению кариеса, заболеванию десен и даже потере зубов в дальнейшем. Во избежание таких последствий и обучения правильной индивидуальной гигиене полости рта необходимо обратиться к врачу стоматологу и подобрать индивидуальную зубную щетку, подходящую конкретно вам», — резюмировала Чередниченко.

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