Россиянин поссорился с бывшей женой и поджег ее

Житель Череповца пытался сжечь экс-супругу заживо в пылу ссоры, сообщается на сайте СУ СКР по Вологодской области.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 26 ноября, когда бывшие муж и жена оказались в одной квартире на Юбилейной улице и поссорились. Разъяренный мужчина облил пострадавшую легковоспламеняющейся жидкостью, хранившейся в помещении, и поджег.

Жертва получила телесные повреждения в виде термических ожогов и угодила в больницу. Сейчас она находится в стационаре под наблюдением медиков, а поджигателя задержали и допросили. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь человека, следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянин напал на партнершу, пытался ее душить и ударил обогревателем по голове.