Россиянин напал на партнершу, пытался ее душить и ударил обогревателем по голове

В Челябинской области возбудили дело против местного жителя, угрожавшего расправой своей партнерше. Об этом сообщили в полиции региона.

По данным следствия, инцидент произошел в доме потерпевшей после того, как ее 48-летний сожитель выпил. Пара поссорилась, и мужчина начал угрожать своей подруге. Чтобы убедить женщину в серьезности своих намерений, он начал душить ее руками, после чего несколько раз ударил по голове радиаторным обогревателем.

Жертва сумела позвонить в полицию, прибывшие на место происшествия стражи порядка обезвредили буйного мужчину и доставили его в отдел внутренних дел. Впоследствии выяснилось, что ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Потерпевшую отправили на медицинское освидетельствование.

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