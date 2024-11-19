Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин напал на партнершу, пытался ее душить и ударил обогревателем по голове

В Челябинске мужчина душил и ударил обогревателем по голове свою сожительницу

close
Depositphotos

В Челябинской области возбудили дело против местного жителя, угрожавшего расправой своей партнерше. Об этом сообщили в полиции региона.

По данным следствия, инцидент произошел в доме потерпевшей после того, как ее 48-летний сожитель выпил. Пара поссорилась, и мужчина начал угрожать своей подруге. Чтобы убедить женщину в серьезности своих намерений, он начал душить ее руками, после чего несколько раз ударил по голове радиаторным обогревателем.

Жертва сумела позвонить в полицию, прибывшие на место происшествия стражи порядка обезвредили буйного мужчину и доставили его в отдел внутренних дел. Впоследствии выяснилось, что ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Потерпевшую отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее в Москве мигрант проник в квартиру с незапертой дверью и жестоко избил пожилую хозяйку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами