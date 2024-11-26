Умерла бывший член СПЧ Мария Каннабих

Бывший член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Мария Каннабих скончалась после продолжительной болезни. Об этом РИА Новости рассказала член СПЧ Ева Меркачева.

По ее словам, правозащитник ушла из жизни 26 ноября. Меркачева отметила, что Каннабих в последние годы тяжело болела и поэтому больше не принимала участия в правозащитной деятельности. Из-за болезни она вынуждена была уйти с поста главы Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК).

13 ноября сообщалось, что в возрасте 70 лет умер последний глава комсомола СССР, бизнесмен Владимир Зюкин.

9 ноября не стало журналиста, пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского. До сотрудничества с Shaman Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям «Европейской медиагруппы».

Ранее умер генеральный консул России в Гюмри.