«Инсульт разбил»: в СПЧ назвали причину смерти Сванидзе

Тележурналист Николай Сванидзе перед смертью тяжело болел, его «разбил инсульт», рассказала «Газете.Ru» член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, последнее время Сванидзе шел на поправку, но не смог восстановиться.

«Он болел очень долго, очень много болел. Мы понимали, что он болен. Это было видно. Его инсульт разбил, и он восстанавливался очень долго. Я до инсульта еще когда с ним общалась, понимала, что он тяжело болеет. Последний раз я его видела в 2022 году. Я к нему домой приезжала, потом мы созванивались. Потом он пошел на поправку. Вроде бы, уже сам даже стал писать, что говорило о том, что вот-вот и мы все его будем видеть, в гости ходить, но, видимо, болезнь [победила]. Не восстановился, не смог», — сказала она.

Утром 12 сентября Меркачева сообщила, что 69-летний Николай Сванидзе умер. По данным mk.ru, он скончался в своей квартире в Москве. Mash назвал причиной смерти пневмонию.

Сванидзе известен как ведущий ряда программ на российском телевидении. Он также был членом Академии российского телевидения, президиума Союза журналистов Москвы. До 2022 года Сванидзе входил в Совет по правам человека. Последние годы журналист тяжело болел, у него диагностировали ишемию головного мозга.

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