Прохожий спас женщину, которая провалилась в люк и просидела под землей всю ночь

Жительница Калифорнии упала в канализационный люк и несколько часов просидела в шахте в ожидании помощи, сообщил телеканал KTLA 5.

По данным местной спасательной службы, пострадавшая упала на дно канализационного колодца 19 ноября. Вечером женщина оказалась на территории заброшенного торгового центра в округе Сан-Бернардино, наступила на крышку люка и провалилась в пятиметровую шахту. При падении она получила травмы нижних конечностей и не смогла выбраться наружу самостоятельно.

Всю ночь американка звала на помощь, которая пришла лишь около 11 часов утра в лице случайного прохожего. Он рассказал, что услышал крики из люка, и вызвал на место спасателей. Туда отправили команду из 20 человек, спустя полтора часа они извлекли женщину из ловушки. Потерпевшую доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Ранее в Подмосковье спасли 86-летнюю женщину, два дня пролежавшую под упавшим шкафом.