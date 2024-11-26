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Прохожий спас женщину, которая провалилась в люк и просидела под землей всю ночь

В США женщина провалилась в люк и провела ночь на дне колодца в ожидании помощи

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San Bernardino County Fire Department

Жительница Калифорнии упала в канализационный люк и несколько часов просидела в шахте в ожидании помощи, сообщил телеканал KTLA 5.

По данным местной спасательной службы, пострадавшая упала на дно канализационного колодца 19 ноября. Вечером женщина оказалась на территории заброшенного торгового центра в округе Сан-Бернардино, наступила на крышку люка и провалилась в пятиметровую шахту. При падении она получила травмы нижних конечностей и не смогла выбраться наружу самостоятельно.

Всю ночь американка звала на помощь, которая пришла лишь около 11 часов утра в лице случайного прохожего. Он рассказал, что услышал крики из люка, и вызвал на место спасателей. Туда отправили команду из 20 человек, спустя полтора часа они извлекли женщину из ловушки. Потерпевшую доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Ранее в Подмосковье спасли 86-летнюю женщину, два дня пролежавшую под упавшим шкафом.

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