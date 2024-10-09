В Подмосковье спасли 86-летнюю женщину, два дня пролежавшую под упавшим шкафом

Пенсионерка два дня пролежала под завалами кухонной утвари у себя дома в подмосковной Шатуре. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, тревогу забила сиделка 86-летней женщины, которая обратилась в местную управу и сообщила, что ее подопечная не выходит на связь. Затем к дому пенсионерки по распоряжению председателя СНТ послали молодого человека, тот услышал слабый голос хозяйки и вызвал скорую помощь.

Также на место были вызваны спасатели, которые вскрыли запертое жилище. Медики госпитализировали пострадавшую, которая получила множественные перелом и, предварительно, сломала позвоночник.

Выяснилось, что на женщину рухнул шкаф и два дня она безуспешно звала на помощь. В настоящее время пенсионерка находится под наблюдением врачей. Сообщается, что в загородном доме у женщины живут 17 кошек, однако сейчас за питомцами ухаживать некому, так как родственников у нее не осталось.

Сегодня стало известно о спасении грибника, сорвавшегося со скалы в Сочи. Он пролежал под дождем два дня.

Ранее в Крыму спасли пенсионерку, которая провалилась в подвал и просидела там почти сутки.