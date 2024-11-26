Мошенники дважды обманули пенсионерку из Альметьевска и украли у нее 5 млн рублей

В Альметьевске пожилая женщина дважды поверила мошенникам и лишилась всех накоплений. Об этом сообщает УМВД по республике Татарстан.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 70-летняя жительница Альметьевска. Женщина сообщила, что неизвестные получили доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги», доступ был восстановлен.

Однако на следующий день с пенсионеркой снова связались мошенники, они представились сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ, злоумышленники убедили пожилую женщину в том, что третьи лица оформили на нее доверенность, по которой могут завладеть всеми накоплениями россиянки.

Чтобы спасти сбережения, потерпевшая за день сняла через банкоматы 5 млн рублей и перевела их на указанный аферистами счет. Об обмане она догадалась только после разговора с близкими и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Петербурге пенсионерка спасала сбережения и отдала мошенникам 2,3 млн рублей.