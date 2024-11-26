Во время ремонта на ледоколе «Адмирал Макаров» произошло возгорание

На находящемся в ремонте ледоколе «Адмирал Макаров» во время проведения работ в порту Петербурга произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По информации ведомства, пострадавших нет, возгорание ликвидировано. Судно находится у причала в Большом порту Санкт-Петербурга. Ведется проверка обстоятельств случившегося. Иные подробности не приводятся.

Ледокол «Адмирал Макаров» относится к классу дизель-электрических судов. Построен в 1975 году в Финляндии, на верфи Wartsila. Был вторым в серии из трех судов, кроме него на воду были спущены ледоколы «Ермак» (1974) и «Красин» (1976). В 2017 году передан Мурманскому филиалу ФГУП «Росморпорт» для оказания ледокольных услуг и выполнения коммерческих работ в Западном секторе Арктики после эксплуатации Дальневосточным бассейновым филиалом предприятия.

О заслугах и достижениях адмирала Степана Макарова, в честь которого назван ледокол — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что рабочие получили ожоги при ремонте ледокола «Капитан Косолапов» в Петербурге.