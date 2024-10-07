Рабочие получили ожоги при ремонте ледокола в Петербурге

В ходе ремонтных работ на ледоколе «Капитан Косолапов», пришвартованном у причала Канонерского судоремонтного завода в Петербурге, несколько рабочих получили ожоги. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Западного МСУТ СК России. Пострадавших доставили в больницу.

«Нештатная ситуация случилась, когда мужчины проводили работы в нижней части ледокола «Капитан Косолапов», — рассказали изданию в пресс-службе.

Информация о состоянии пострадавших и их количестве не уточняется. В настоящее время проводится проверка для выяснения причин случившегося.

В конце сентября в аквапарке торгово-развлекательного центра «Питерлэнд» в Приморском районе Санкт-Петербурга рабочий-альпинист сорвался с десятиметровой высоты. В результате происшествия мужчина получил тяжелые травмы, его доставили в медицинское учреждение. По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее в Ленобласти мигрант сорвался со строительных лесов и выстрелил себе в спину.