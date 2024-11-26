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Омичку, бесплатно получившую из-за сбоя на сайте сотни товаров, обвинили в мошенничестве

В Омске женщина заказала и забрала товаров на 1,6 млн, не потратив ни рубля

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Пресс-служба УМВД России по городу Омску

Жительницу Омска обвинили в мошенничестве из-за бесплатного получения товаров с маркетплейса благодаря найденной лазейке. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным омской полиции, 32-летняя женщина заказывала вещи на популярном маркетплейсе и забирала их, не тратя не рубля. За два дня она совершила покупки на более чем 1,6 млн рублей. Предварительно, умысел на хищение возник у омички после того, как при заказе товара оплата прошла, а деньги со счета не списались.

Она попробовала сделать другой заказ, но баланс банковской карты остался прежним. Тогда женщина решила исполнить все свои желания и в приступе шопоголизма заказала канцелярские принадлежности, детские вещи, посуду, мягкие игрушки, бытовую технику, предметы мебели и даже ювелирные украшения.

Однако вскоре в полицию обратился представитель торговой организации, который рассказал о произошедшем в системе техническом сбое и нанесенном ущербе. Личность злоумышленницы установили, а похищенное имущество нашли в ее квартире и в частном доме ее родителей. Всего 735 наименований, часть вещей покупательница еще даже не успела распаковать.

Установлено, что женщина собиралась забрать еще 580 товаров на сумму более 14 млн рублей, однако служба безопасности маркетплейса выявила сбой и заблокировала выдачу. Расследование продолжается.

Ранее россиянка подменяла заказанную на маркетплейсе одежду своими старыми вещами.

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