Политолог назвала работу Цыбульского примером эффективности кадровой политики Путина

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ключевых приоритетах и результатах регионального развития. Об этом по итогам встречи рассказала руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына.

При этом важнейшим из них она назвала успешную смену вектора экспортной деятельности с Запада на Восток.

«Это повлекло за собой устойчивое экономическое развитие территории (рост в годовом сравнении на 21,5%) и дало новый импульс к интенсивному развитию промышленности. Например, добыча бокситов (алюминиевой руды) выросла на 44%. До введения против России западных санкций Архангельская область была главным образом ориентирована на экспорт в страны Евросоюза», — сказала эксперт.

Кислицына уточнила, что в 2022 году от управленческой команды потребовалось оперативное принятие решения о перестройке экспортной логики. По ее мнению, это важный промежуточный результат регионального развития, прозвучавший в диалоге губернатора с главой государства.

«Также важно, что на встрече с президентом губернатор Архангельской области озвучил несколько просьб. Одна из них — предложение сохранить имеющиеся возможности для реализации программ переселения людей из аварийных домов ускоренными темпами. Значимый акцент прежде всего для арктических территорий, где остро стоит вопрос создания комфортных условий для жизни», — добавила она.

Эксперт подчеркнула, что в контексте развития Архангельской области был актуализирован вопрос об освоении Россией арктических территорий в целом.

«Президент уделяет этой задаче приоритетное внимание. Уверенное развитие Архангельской области сейчас — одно из оснований успешного развития всей Арктической зоны в будущем», — отметила она.

Кроме того, Кислицына назвала результаты работы команды Цыбульского еще одним примером эффективности кадровой политики президента.

«Ставка сделана на талантливых управленцев, обладающих профессиональным опытом и умеющих служить стране и интересам ее граждан», — сказала она.