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В России создали бесшумные штурмовые мотоциклы

В России создали бесшумные штурмовые мотоциклы для передвижения в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские специалисты создали двухколесные электровездеходы «Штурм» для решения задач переднего края обороны и штурмовой зоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя тамбовского конструкторского бюро «Горизонт».

Собеседник агентства рассказал, что аппараты уже применяются в зоне спецоперации на Украине для скрытных бросков с целью захвата опорных пунктов. Такие вездеходы ездят бесшумно, и их не видно в тепловизоры. Вес таких изделий составляет 35 кг, а скорость они способны развивать до 50-60 км в час.

В «Горизонте» отметили, что электровездеход можно перетащить через любое препятствие и легко спрятать его в случае необходимости.

«Наши штурмовые мотоциклы предусматривают выгрузку из грузовика методом выбрасывания. Потом его можно схватить и поехать, аппарату ничего не будет», — сказал собеседник ТАСС на полях Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница - 2024».

В «Горизонте» обратили внимание, что вездеходы «Штурм» были созданы специально для применения в зоне спецоперации на Украине.

До этого Telegram-канал «Армия Ведлер» опубликовал видео применения в зоне спецоперации новейшей 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) ВС России 2С43 «Мальва».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны.

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Операция на Украине
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