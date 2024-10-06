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В Минобороны объяснили назначение мотоциклов в зоне СВО

МО: мототранспорт используется бойцами ВС РФ для штурмов и подвоза боеприпасов

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы ВС России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) активно используют мотмотранспорт, чтобы участвовать в штурмах. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Минобороны также добавили, что мотоциклы также используют для подвоза боеприпасов и продуктов питания на удерживаемые опорные пункты.

Кроме того, мототехника позволяет существенно сэкономить время в пути до районов, где происходят активные боевые действия.

Недавно командир полка с позывным «Сид» рассказал о роли мотоциклов в период штурма Угледара. Украинские солдаты установили на многоэтажных домах в Угледаре множество камер наблюдения, это мешало вести постоянное снабжение российских войск.

После этого было принято решение вести снабжение через близлежащую лесополосу на мотоциклах.

Летом сообщалось, что ВС РФ начали активно применять кроссовые мотоциклы для захвата позиций ВСУ.

Ранее в России создали бесшумные штурмовые мотоциклы.

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