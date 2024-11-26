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Большинство украинцев высказались за начало переговоров с Россией о заморозке конфликта

«Страна»: 64% украинцев поддерживают начало переговоров с РФ о заморозке конфликта

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Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине 64% граждан поддерживают начало переговоров с РФ о заморозке конфликта, потому что страна уже понесла большие потери. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на опрос аналитического центра «Социальный мониторинг».

Против переговоров высказались 31% респондентов.

Также 39% украинцев заявили, что победой в конфликте должен стать выход на международно-признанные границы Украины 1991 года. С этим не согласны 56% опрошенных.

Подчеркивается, что исследование проводилось методом телефонных интервью, в нем поучаствовали 1,2 тыс респондентов.

19 ноября по данным опроса агентства Gallup стало известно, что большинство украинцев (52%) хочет скорейшего окончания конфликта и начала переговоров.

Исследование показало, что число граждан Украины, желающих как можно скорее начать мирные переговоры, увеличилось на фоне показателей 2022 и 2023 годов. Тогда аналогичный ответ дали 22% и 27% опрошенных соответственно.

Число граждан, считающих необходимым продолжать боевые действия, снижается. В 2022 году их было 72%, в 2023 — 63%, в 2024 — 38%.

Ранее политолог назвал возможные сроки начала переговоров между Россией и Украиной.

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