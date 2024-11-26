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Арендаторы лишились доступа в квартиру после ссоры с хозяином и проникли туда через окно

В Петербурге арендаторы поссорились с хозяином и вломились в квартиру через окно

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге поймали двух мужчин, которые проникли в свою бывшую съемную квартиру, разбив окно. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 25 ноября к дому на улице Маршала Казакова в Кировском районе прибыли два наряда Росгвардии. Перед этим в правоохранительные органы поступила информация о том, что неизвестные пытаются попасть в квартиру на первом этаже. Сначала двое мужчин повредили замок входной двери, а затем разбили стеклопакет и проникли внутрь.

Вовремя оказавшиеся на месте росгвардейцы задержали двух граждан 26 и 29 лет, успевших повредить чужое имущество. Подельники рассказали, что раньше арендовали эту квартиру, но лишились жилья после того, как у них произошел конфликт с собственником. С какой целью они решили вновь попасть в помещение, не уточняется. Известно, что один из задержанных был судим за кражу и угон автомобиля. Их доставили в отдел внутренних дел.

Ранее хозяин квартиры в Нижнем Новгороде выстрелил в своего арендатора из пистолета.

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