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Хозяин квартиры в Нижнем Новгороде ранил своего арендатора из пистолета

В Нижнем Новгороде хозяин жилья обстрелял квартиросъемщика из пистолета

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Depositphotos

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который обстрелял своего квартиранта. Об этом сообщили в областном управлении Росгвардии.

Конфликт и стрельба произошли в одном из домов по улице Мончегорской. В результате пострадал мужчина, арендовавший квартиру у 47-летнего стрелка. Он получил ранения в область плеча, бедра и грудной клетки, для оказания медицинской помощи потерпевшего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Силовики задержали злоумышленника на месте происшествия. Травматический пистолет, ставший орудием преступления, был изъят, а его законный владелец доставлен в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Причины инцидента остаются неизвестными, ведется проверка.

Ранее в Москве квартирант подрался с собственниками квартиры, которые решили выселить его семью.

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