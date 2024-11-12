Хозяин квартиры в Нижнем Новгороде ранил своего арендатора из пистолета

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который обстрелял своего квартиранта. Об этом сообщили в областном управлении Росгвардии.

Конфликт и стрельба произошли в одном из домов по улице Мончегорской. В результате пострадал мужчина, арендовавший квартиру у 47-летнего стрелка. Он получил ранения в область плеча, бедра и грудной клетки, для оказания медицинской помощи потерпевшего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Силовики задержали злоумышленника на месте происшествия. Травматический пистолет, ставший орудием преступления, был изъят, а его законный владелец доставлен в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Причины инцидента остаются неизвестными, ведется проверка.

Ранее в Москве квартирант подрался с собственниками квартиры, которые решили выселить его семью.