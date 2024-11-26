Журналисты «Чемпионата» стали лауреатами фестиваля-конкурса «Энергия побед»

Журналисты «Чемпионата» стали лауреатами всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед», организованного Олимпийским комитетом России (ОКР) и Федерацией спортивных журналистов России. Об этом сообщает пресс-служба издания.

Торжественная церемония награждения лауреатов прошла 22 ноября в ОКР. Отмечается, что в ходе определения лауреатов отборочная комиссия и члены жюри оценили 355 работ. В конкурсе принимали участие представители российских СМИ в 6 номинациях.

Так, в номинации «Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди федеральных СМИ победил редактор «Чемпионата» Андрей Шитихин. Он рассказал историю Валентины Гуниной — одной из главных шахматных героинь России. Девушка стала чемпионкой мира, сражаясь с тяжелой болезнью, из-за которой она порой даже не может держать фигуры.

Кроме того, третье место в этой номинации занял заместитель главного редактора «Чемпионата» Олег Лысенко. Он представил интервью с Геннадием Орловым. По мнению экспертов жюри конкурса, оно раскрыло комментатора с новой стороны.

Как отметил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, журналисты издания стабильно занимают высокие места в «Энергии побед». По его словам, в этом году журналисты «Чемпионата» вновь показали высокий уровень спортивной журналистики.

«Олег Лысенко напросился в гости к легендарному комментатору Геннадию Сергеевичу Орлову и раскрыл его с совершенно неожиданных сторон. Андрей Шитихин написал трогательный материал о Валентине Гуниной, которая идет к победе в своем главном сражении — против тяжелой болезни, и вдохновляет других», - -сказал он.

Опахин подчеркнул, что в премии участвовало много достойных материалов от коллег, но он гордится тем, что эксперты отметили именно журналистов «Чемпионата».

Напомним, конкурс «Энергия побед» впервые был организован ПАО «Газпром» в 2011 году в рамках реализации проекта «Газпром» — 2014». За время проведения конкурса в нем приняли участие более 2300 журналистов из всех регионов России и 21 страны ближнего и дальнего зарубежья.