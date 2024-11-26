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Священника УПЦ приговорили к 15 годам тюрьмы за поддержку России

СБУ: выступавший с поддержкой РФ священник УПЦ приговорен к 15 годам тюрьмы

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Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Суд на Украине приговорил бывшего настоятеля храма Украинской православной церкви (УПЦ) в подконтрольном Киеву Херсоне к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

«По материалам Службы безопасности 15 лет тюрьмы за госизмену заочно получил бывший настоятель собора Херсонской епархии УПЦ», — заявили в СБУ.

По данным украинских спецслужб, клирик поддерживал действия России и референдум о воссоединении Херсонской области с РФ. Отмечается, что в настоящее время священник находится не на Украине.

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о фактическом запрете деятельности УПЦ на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Ранее сообщалось, что на Украине раскольники ПЦУ выбросили иконы на помойку.

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