Пойманный вор встал перед продавцом на колени и заявил, что крал продукты ради бабушки

В Паттайе мужчина, пойманный с поличным на краже, заявил, что воровал ради тяжелобольной бабушки. Об этом сообщает Тhe Тhaiger.

Таец регулярно выносил из местного магазина продукты, включая яйца, овощи и рыбные консервы, а также деньги из кассы. После очередной кражи владелец торговой точки решил по камерам проследить за вором и задержать его, если он опять появится. Когда 25-летний Чанатхип вновь проник внутрь, хозяин лавки, сидевший в засаде, задержал подозреваемого до приезда полиции.

Подозреваемый признался, что уже трижды воровал из магазина мужчины, встал перед ним на колени и стал молить о пощаде. Молодой человек заявил, что продукты нужны ему были для того, чтобы накормить больную бабушку, а на украденные деньги он покупал ей лекарства и оплачивал лечение. Несмотря на эмоциональные мольбы, хозяин лавки отказался простить вора и сдал его полиции. В ближайшее время против него будет возбуждено уголовное дело.

Ранее на Кубани поймали вора, который попытался украсть алкоголь и притворялся спящим.