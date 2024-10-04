Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пойманный вор встал перед продавцом на колени и заявил, что крал продукты ради бабушки

В Таиланде мужчина попался на краже и заявил, что воровал ради больной бабушки

close
Wikimedia Commons

В Паттайе мужчина, пойманный с поличным на краже, заявил, что воровал ради тяжелобольной бабушки. Об этом сообщает Тhe Тhaiger.

Таец регулярно выносил из местного магазина продукты, включая яйца, овощи и рыбные консервы, а также деньги из кассы. После очередной кражи владелец торговой точки решил по камерам проследить за вором и задержать его, если он опять появится. Когда 25-летний Чанатхип вновь проник внутрь, хозяин лавки, сидевший в засаде, задержал подозреваемого до приезда полиции.

Подозреваемый признался, что уже трижды воровал из магазина мужчины, встал перед ним на колени и стал молить о пощаде. Молодой человек заявил, что продукты нужны ему были для того, чтобы накормить больную бабушку, а на украденные деньги он покупал ей лекарства и оплачивал лечение. Несмотря на эмоциональные мольбы, хозяин лавки отказался простить вора и сдал его полиции. В ближайшее время против него будет возбуждено уголовное дело.

Ранее на Кубани поймали вора, который попытался украсть алкоголь и притворялся спящим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами