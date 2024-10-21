Алкогольная вечеринка с участием школьников закончилась дракой в кафе Магнитогорска

В Магнитогорске вечеринка в кафе, где школьники распивали алкоголь, закончилась дракой. Об этом со ссылкой на очевидца во «ВКонтакте» сообщает «Черное&Белое Магнитогорск».

По словам очевидца, инцидент произошел в кафе «Руслан» на улице Шоссе дачное. Мужчина пришел в заведение и увидел примерно 12 несовершеннолетних, которые распивали алкогольные коктейли, шампанское и водку под присмотром взрослой женщины. Они также купили вейпы и использовали снюс.

На просьбу прекратить происходящее администрация кафе посоветовала «не лезть не в свое дело». Женщина, под присмотром которой несовершеннолетние употребляли алкоголь и курили, отреагировала на замечание нецензурной бранью и угрозами. На место вызвали полицию.

До прибытия стражей порядка ситуация успела накалиться — началась драка между взрослыми, подростками и защитниками алкогольной вечеринки несовершеннолетних. Позже полицейские разняли конфликтующих. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее прокуратура на Урале начала проверку после отравления подростков спиртным.