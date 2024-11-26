В Тюмени мужчину избили за то, что он уснул в гостях

Жителя Тюмени жестоко избили за то, что он пришел в гости и уснул. Об этом сообщили в полиции региона.

По данным ведомства, инцидент произошел в квартире на Сосьвинской улице. Хозяин жилья пригласил к себе приятеля, который заснул посреди застолья. Это не понравилось мужчине, и он принялся избивать гостя руками и ногами. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где диагностировали у него перелом ребер и травму внутренних органов.

Медики обратились к правоохранителям с информацией о доставленном к ним мужчине с телесными повреждениями. Вскоре 40-летний подозреваемый был доставлен в отдел полиции и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в умышленном причинении тяжелого вреда здоровью задержан. Ему грозит до 8 лет колонии.

Ранее вышедший из колонии россиянин избил женщину, которая приютила его у себя, ради 1500 рублей.