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В Тюмени мужчину избили за то, что он уснул в гостях

Тюменец позвал друга в гости и сломал ему ребра за то, что он уснул

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Freepik.com

Жителя Тюмени жестоко избили за то, что он пришел в гости и уснул. Об этом сообщили в полиции региона.

По данным ведомства, инцидент произошел в квартире на Сосьвинской улице. Хозяин жилья пригласил к себе приятеля, который заснул посреди застолья. Это не понравилось мужчине, и он принялся избивать гостя руками и ногами. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где диагностировали у него перелом ребер и травму внутренних органов.

Медики обратились к правоохранителям с информацией о доставленном к ним мужчине с телесными повреждениями. Вскоре 40-летний подозреваемый был доставлен в отдел полиции и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в умышленном причинении тяжелого вреда здоровью задержан. Ему грозит до 8 лет колонии.

Ранее вышедший из колонии россиянин избил женщину, которая приютила его у себя, ради 1500 рублей.

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