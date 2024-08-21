Вышедший из колонии россиянин избил женщину, которая приютила его у себя, ради 1500 рублей

Судимый житель Пермского края избил и ограбил женщину, которая приютила его у себя после освобождения из колонии. Об этом сообщили в краевом управлении МВД России.

В октябре 2022 года 64-летняя женщина попала в больницу Кизела с множественными переломами и гематомами. Полученные ею травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Пенсионерка объяснила полицейским, что ее избил квартирант ради 1500 рублей, предназначенных для оплаты коммунальных услуг.

Как установили следователи, за два месяца до произошедшего потерпевшая пожалела своего знакомого, который недавно освободился из мест лишения свободы, и пригласила его пожить в своей квартире. Мужчина так и не устроился на работу и в один из дней похитил деньги из кармана пальто хозяйки. Та заметила это и потребовала вернуть сбережения, но в ответ злоумышленник схватил ее за плечи, толкнул на пол и стал бить ногами по голове и различным частям тела. После этого он завладел деньгами и потратил их по своему усмотрению.

В итоге 61-летний квартирант был задержан и вновь стал фигурантом уголовного дела. За разбой рецидивиста отправили в колонию строгого режима на 6,5 лет.

Ранее мужчина напал на отца, который отказался дать ему деньги на наркотики.