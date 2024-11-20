В России возник дефицит водителей

Специалисты транспортной отрасли вошли в топ-7 самых дефицитных в России по итогам октября 2024 года. Индекс hh.ru, который показывает соотношение числа резюме и вакансий, составил 3,1 при норме 4–8, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса ко Дню работника транспортной отрасли 20 ноября.

Самый острый дефицит транспортников — в Чукотском автономном округе (1,2 резюме на вакансию), Еврейской автономной (1,5) и Тамбовской областях (2).

Транспортная сфера занимает значительную долю рынка труда — 14,8% всех вакансий в России в октябре пришлось на эту профессиональную область. Среди самых дефицитных специализаций выделяются водители (3,5 резюме на вакансию) и машинисты (2,3 резюме на вакансию).

За период с января по середину ноября 2024 года работодатели опубликовали почти 1,6 млн вакансий — на 31% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Лидерами по приросту числа вакансий стали регионы Северо-Кавказского федерального округа:

• Ингушетия — +155%,

• Кабардино-Балкарская Республика — +134%,

• Чеченская Республика — +103%,

• Карачаево-Черкесская Республика — +80%,

• Республика Дагестан — +71%.

Среди других регионов с высокой динамикой выделяются Ненецкий автономный округ (+148%), Тамбовская область (+90%) и Курганская область (+72%).

Наибольшее количество вакансий за год было размещено в Москве (185 тыс.), Московской области (160 тыс.), Санкт-Петербурге (90,7 тыс.), Свердловской области (59,7 тыс.) и Краснодарском крае (59,7 тыс.).

Средняя предлагаемая зарплата в области транспорта в октябре 2024 года составила 107,5 тыс. рублей, что на 16% больше, чем в начале года, и на 27% выше, чем годом ранее.

Самые высокие зарплаты предлагают в следующих регионах:

• Ненецкий автономный округ — 200 тыс. рублей в среднем,

• Ингушетия — 195,8 тыс. рублей,

• Чеченская Республика — 190 тыс. рублей,

• Чукотский автономный округ — 186,9 тыс. рублей,

• Кабардино-Балкарская Республика — 180,6 тыс. рублей в среднем.

Исследование было проведено в ноябре.

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