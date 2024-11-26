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Россиянин испугался выдуманных мошенников и отдал 16 млн рублей настоящим

В Башкирии мужчина поверил мошенникам и лишился 16 млн рублей

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Depositphotos

В Башкирии местный житель испугался выдуманных мошенников и лишился 16 млн рублей, отдав их настоящим аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с жителем Альшеевского района связались неизвестные, которые назвали себя якобы представителями компании сотовой связи. Аферисты убедили мужчину «обновить приложение» и получили доступ к его телефону и данным на нем.

После этого с россиянином связались лжесотрудники банка, которые сообщили о том, что мошенники пытаются взять на мужчину кредит. Аферисты убедили его «взять встречный кредит» и перевести средства на «безопасный счет».

В результате мужчина отправил преступникам 10 млн рублей, вырученных с продажи автомобиля, а также еще 6 млн рублей, которые он взял в кредит под залог квартиры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиянам объяснили, как защитить компьютер и телефон от вирусов и мошенников.

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