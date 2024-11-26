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Нижегородец надругался над семилетней дочерью, пока его жена рожала

NewsNN: в Нижегородской области мужчина надругался над дочерью, пока жена рожала

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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Нижегородской области 27-летний мужчина надругался над семилетней дочерью, пока его жена рожала. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает NewsNN.

По предварительной информации издания, инцидент произошел в поселке Красные Баки, когда жена россиянина была в медицинском учреждении в связи с родами. Мужчина употреблял алкоголь, находясь дома с двумя сыновьями и дочерью. В какой-то момент он остался с семилетней девочкой наедине и надругался над ней.

Позже об этом стало известно супруге мужчины, которая 21 ноября обратилась за помощью в правоохранительные органы. Во время допроса россиянин дал признательные показания, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Ранее мужчина пробрался в дом семьи и изнасиловал ребенка, пока его родители были внизу.

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