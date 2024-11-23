Мужчина пробрался в дом семьи и изнасиловал ребенка, пока его родители были внизу

В Англии педофил проник в дом семьи и изнасиловал ребенка в его спальне, сообщает Metro.

Инцидент произошел вечером 20 апреля в Хаддерсфилде. 40-летний Сакиб Хан проник в дом семьи, зашел в спальню ребенка, которому не исполнилось и десяти лет, и надругался над ним. Родственники жертвы в тот момент находились на первом этаже, услышали шум, поднялись наверх, но не смогли войти в детскую.

Отец ребенка позвонил по номеру 999 (телефон для вызова экстренных служб в Великобритании — прим. «Газета.Ru»), но понял, что не может ждать, вышел на улицу и обратился за помощью к двум полицейским, которые проезжали мимо. Им удалось задержать и арестовать Хана на месте преступления. Вскоре подозреваемому предъявили обвинение в сексуальном насилии над малолетним.

21 ноября в Коронном суде Лидса педофила приговорили к 10 годам заключения. После выхода из тюрьмы преступнику придется пожизненно находиться в реестре сексуальных преступников, также на него будет наложен ордер на предотвращение сексуального вреда, который обернется для Хана новым сроком даже в случае попытки рецидива.

Ранее в Кузбассе бездомный пообещал ребенку конфеты, затащил на кладбище и изнасиловал.