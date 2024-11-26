Пассажиры рейса Милуоки — Даллас утихомирили канадца, угрожавшего выпрыгнуть из самолета

Пассажиры рейса Милуоки — Даллас компании American Airlines задержали и обмотали скотчем гражданина Канады, который попытался открыть дверь самолета. Об этом сообщает Global News.

В публикации отмечается, что один из пассажиров во время полета заявил стюардессе, что ему срочно необходимо покинуть самолет.

В полицейском отчете подчеркивается, что с этого момента ситуация быстро обострилась. Пассажир напал на стюардессу, которая получила травмы запястья и шеи. В ситуацию вмешались трое людей, которые схватили мужчину. Они перевязали буйному пассажиру ноги и руки скотчем.

В отчете об инциденте подчеркивается, что во время произошедшего канадец выкрикивал, что он «капитан».

После приземления мужчину встречали семь полицейских и шесть агентов ФБР.

11 ноября стало известно, что пассажир авиакомпании Korean Air вызвал переполох в салоне самолета, попытавшись открыть дверь.

На кадрах, сделанных одним из пассажиров, видно, как две стюардессы, бортпроводник и пассажир скручивают буйного мужчину, пока одна из стюардесс готовит шнур, чтобы перевязать дебоширу руки.

Ранее в Нидерландах самолет задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар.