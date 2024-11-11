Буйный авиапассажир, пытавшийся выйти во время полета, попал на видео

Пассажир авиакомпании Korean Air вызвал переполох в салоне самолета, попытавшись открыть дверь. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Все произошло 7 ноября на борту Airbus A330-323, следовавшего из Бангкока в Сеул. По информации канала, один из клиентов авиакомпании в какой-то момент занял место стюардессы, начал спорить с членами экипажа, а затем предпринял попытку открыть дверь авиасудна. На кадрах, сделанных одним из пассажиров, видно, как две стюардессы, бортпроводник и пассажир скручивают буйного мужчину, пока одна из стюардесс готовит шнур, чтобы перевязать дебоширу руки.

Оставшуюся часть полета нарушителя изолировали от других пассажиров, а по прибытии в аэропорт назначения его передали сотрудникам полиции.

До этого пассажир EasyJet перебрал с алкоголем и отправился штурмовать кабину пилотов. По словам пассажиров, экипажу не стоило подавать мужчине пиво, так как на момент посадки он уже был сильно подвыпившим.

Ранее в Нидерландах самолет задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар.