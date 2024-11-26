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Британская компания начала искать новых сотрудников в туалетах

Британская компания начала печатать вакансии на туалетной бумаге

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Depositphotos

Британская компания распечатала свои вакансии на туалетной бумаге. Подробности приводит издание The Sun.

На рулонах указаны должностные инструкции, более подробно их можно изучить при помощи распечатанного qr-кода. Бумагу разместили в университетских туалетах города Ноттингем.

Таким образом работодатель хочет обратить на себя внимание молодых и перспективных специалистов в инженерной сфере и производстве.

Теперь у студентов есть возможность при посещении туалета не только облегчиться, но и задуматься о своем будущем.

Недавно россиянам рассказали о самых необычных вакансиях, которые им предлагали сайты по поиску работы в прошлом месяце.

Так, одной из самых необычных вакансий октября стала «фея праздника». В ее обязанности входит общение с клиентами, поддержание радостной атмосферы во время мероприятий, а также контроль тайминга и помощь актерам и декораторам. Зарплата «феи» — 60-80 тыс. рублей.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии для начинающих специалистов и стажеров.

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