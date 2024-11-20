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Соцсети раскритиковали невесту, которая заставит гостей платить за алкоголь на свадьбе

Невеста рассказала, что сделает платным алкоголь на свадьбе, и подверглась критике

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Shutterstock

Пользователей соцсетей раскритиковали невесту, которая хочет заставить гостей платить за алкоголь на свадьбе, пишет Daily Mail.

Неназванная из Англии рассказала, что в ее семье много «ужасных пьяниц» и она опасается, что они воспользуются бесплатным баром во время свадьбы.

«Я обеспокоена тем, что, если за алкоголь будет бесплатным, эти люди воспользуются этим и станут ужасными в общении», — написала она.

Однако британка также отметила, что не хочет показаться гостям «скупой», заставляя их платить за напитки. В соцсетях раскритиковали решение невесты.

«Это безвкусно. Хуже всего то, что, если вы так сделаете, то это будет тем, что люди будут помнить о вашей свадьбе даже через 20 лет», — уверены комментаторы.

Ранее в США невеста расплакалась из-за того, что к ней на свадьбу пришли 5 человек.

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