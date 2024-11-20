Соцсети раскритиковали невесту, которая заставит гостей платить за алкоголь на свадьбе

Пользователей соцсетей раскритиковали невесту, которая хочет заставить гостей платить за алкоголь на свадьбе, пишет Daily Mail.

Неназванная из Англии рассказала, что в ее семье много «ужасных пьяниц» и она опасается, что они воспользуются бесплатным баром во время свадьбы.

«Я обеспокоена тем, что, если за алкоголь будет бесплатным, эти люди воспользуются этим и станут ужасными в общении», — написала она.

Однако британка также отметила, что не хочет показаться гостям «скупой», заставляя их платить за напитки. В соцсетях раскритиковали решение невесты.

«Это безвкусно. Хуже всего то, что, если вы так сделаете, то это будет тем, что люди будут помнить о вашей свадьбе даже через 20 лет», — уверены комментаторы.

Ранее в США невеста расплакалась из-за того, что к ней на свадьбу пришли 5 человек.