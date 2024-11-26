В России хотят попробовать примирять супругов при разводе

Законопроект, нацеленный на помощь супругам в сохранении брачно-семейных отношений, внесен на рассмотрение в Государственную думу России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон предполагает, что при рассмотрении дела о расторжении брака супругов, которые имеют общих несовершеннолетних детей, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд принимает меры к примирению супругов. Им будут предоставлены социально-психологические услуги. Разбирательство дела вправе отложить, назначив супругам срок на примирение в пределах трех месяцев.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что нововведение не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи.

В октябре депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил определять порядок общения детей с родителями еще на стадии бракоразводного процесса.

Законопроект был направлен Кузнецовым в кабмин в преддверии Дня отца, который отмечают в РФ 20 октября. По словам депутата, сейчас отец при разводе «почти бесправен», а он стремится переломить эту ситуацию.

Ранее в Госдуме захотели конкретизировать понятие «интересы ребенка» при решении вопросов о том, с кем останутся жить дети после развода.