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В Госдуме обсуждают, кому должны оставаться дети после развода родителей

В Госдуме хотят конкретизировать понятие «интересы ребенка»

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В Государственной думе собираются конкретизировать понятие «интересы ребенка», которое в данный момент в Семейном кодексе является довольно размытым. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутатов и экспертов.

Одним из предложений депутатов является исключение из закона положения об обязательном учете мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет. Предлагается «Право ребенка выражать свое мнение» переименовать в «Право ребенка на учет его интересов и мнения его родителей».

«Учет мнения родителей ... по вопросу, затрагивающему интересы ребенка, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка», — таким образом в предложении депутатов выглядит начало статьи.

По мнению депутатов, «интересы ребенка» должны выражаться в форме «условий, необходимых для его жизни и благополучного развития в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями». Среди этих условий — контроль родителей за воспитанием ребенка, сохранение его индивидуальности и стремление сохранить брак родителей и крепкую семью, а также право на общение с обоими родителям — даже если сами родители против.

Предложение внесли в Госдуму Олег Матвейчев («Единая Россия»), Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев («СРЗП»), Иван Мусатов и Станислав Наумов (ЛДПР).

Эксперты согласились со сложностью вопроса, отметив, что ребенок в возрасте 10 лет часто остается под влиянием того родителя, с которым находится. Однако добавили, что целиком лишать ребенка полномочий формировать свое мнение перед судом нельзя — нужно только сделать так, чтобы оно не имело права вето.

До этого стало известно, что во Франции девятилетний школьник два года жил один в квартире.

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