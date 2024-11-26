Обвиняемого в растлении 11-летней девочки православного блогера отправили в СИЗО

В Петербурге суд решил отправить обвиняемого в растлении 11-летней девочки православного блогера Клауда Роммеля под стражу. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города сообщает 78.ru.

По информации телеканала, следствие обжаловало ранее избранную фигуранту меру пресечения, и суд удовлетворил ходатайство. Роммеля отправили в СИЗО.

По версии следствия, 31-летний православный активист надругался над малолетней дочерью сожительницы в середине февраля этого года. Мать девочки рассталась с мужчиной, однако ребенок продолжил жить с ним в одной комнате. В какой-то момент о ситуации узнала родственница школьницы, и обратилась в полицию. После начала проверки Роммель уехал на СВО, но позже вернулся после ранения.

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