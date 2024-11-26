Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемого в растлении 11-летней девочки православного блогера отправили в СИЗО

В Петербурге арестовали православного блогера, обвиняемого в растлении ребенка

close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петербурге суд решил отправить обвиняемого в растлении 11-летней девочки православного блогера Клауда Роммеля под стражу. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города сообщает 78.ru.

По информации телеканала, следствие обжаловало ранее избранную фигуранту меру пресечения, и суд удовлетворил ходатайство. Роммеля отправили в СИЗО.

По версии следствия, 31-летний православный активист надругался над малолетней дочерью сожительницы в середине февраля этого года. Мать девочки рассталась с мужчиной, однако ребенок продолжил жить с ним в одной комнате. В какой-то момент о ситуации узнала родственница школьницы, и обратилась в полицию. После начала проверки Роммель уехал на СВО, но позже вернулся после ранения.

Ранее в Москве учитель совращал детей и получил срок 9 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами