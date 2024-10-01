Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подозреваемый в педофилии православный блогер побывал на СВО после начала проверки

Baza: подозреваемый в педофилии блогер сходил на СВО после начала проверки

close
Клауд Роммель/VK

Подозреваемый в изнасиловании десятилетней девочки православный блогер из Петербурга после начала проверки ушел на СВО, но вернулся. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, мужчина жил в Петербурге с женщиной и ее дочерью, которую переселил в свою комнату из-за «непростых отношений с матерью». Он также рассказал, что делал ребенку медицинский массаж, а все его чувства являются сугубо отцовскими.

Мать малолетней рассталась с мужчиной, однако девочка продолжила жить с ним в одной комнате. Женщина объяснила это тем, что ребенок сильно привязался к ее экс-избраннику. В какой-то момент о ситуации узнала родственница школьницы и обратилась в полицию.

Правоохранители начали проверку в отношении блогера и тот уехал на СВО, но позже вернулся после ранения. Все обвинения в свой адрес он отрицает.

По версии следствия, он надругался над девочкой в середине февраля этого года. В отношении 31-летнего православного активиста возбудили уголовное дело, его задержали. Отмечается также, что россиянин часто общался с детьми.

Ранее рязанец под наркотиками изнасиловал падчерицу и получил 17 лет колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами