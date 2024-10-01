Подозреваемый в педофилии православный блогер побывал на СВО после начала проверки

Подозреваемый в изнасиловании десятилетней девочки православный блогер из Петербурга после начала проверки ушел на СВО, но вернулся. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, мужчина жил в Петербурге с женщиной и ее дочерью, которую переселил в свою комнату из-за «непростых отношений с матерью». Он также рассказал, что делал ребенку медицинский массаж, а все его чувства являются сугубо отцовскими.

Мать малолетней рассталась с мужчиной, однако девочка продолжила жить с ним в одной комнате. Женщина объяснила это тем, что ребенок сильно привязался к ее экс-избраннику. В какой-то момент о ситуации узнала родственница школьницы и обратилась в полицию.

Правоохранители начали проверку в отношении блогера и тот уехал на СВО, но позже вернулся после ранения. Все обвинения в свой адрес он отрицает.

По версии следствия, он надругался над девочкой в середине февраля этого года. В отношении 31-летнего православного активиста возбудили уголовное дело, его задержали. Отмечается также, что россиянин часто общался с детьми.

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