В штате Нью-Йорк перестанут сажать в тюрьму за супружескую измену

В штате Нью-Йорк отменили уголовная ответственность за супружескую измену, сообщает портал News 2.

По информации портала, закону более ста лет. Его приняли в 1907 году, и с тех пор неверных супругов могли сажать в тюрьму на три месяца. Желающим развестись супругам необходимо было доказать измену, так как это было единственным легальным способом расстаться.

Как заявила губернатор штата Кэти Хочул, закон является «глупым и устаревшим», ведь между людьми бывают сложные отношения, и подобные споры должны решаться самими людьми, а не уголовной системой.

«Хотя мне посчастливилось прожить в браке с мужем 40 лет, что делает подписание закона о декриминализации супружеской измены несколько ироничным, я знаю, что у людей часто бывают сложные отношения», — поделилась Хочул.

До этого РИА Новости сообщало, что каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений, признался в супружеской неверности, больше половины призывают не прощать измену.

Ранее исследование показало, что измены могут привести к хроническим проблемам со здоровьем.