Исследование показало, что измены могут привести к хроническим проблемам со здоровьем

Группа исследователей из США пришла к выводу, что измены в отношениях могут привести к хроническим проблемам со здоровьем, пишет Inside Edition.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of Social and Personal Relationships, подтверждает, что неверность в моногамных отношениях может вызывать не только эмоциональные страдания, но и серьезные проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе.

Специалисты проанализировали данные, включающие информацию о здоровье, демографических характеристиках и уровнях удовлетворенности отношениями более 2500 участников в возрасте от 33 до 84 лет. Их спрашивали о случаях измены, а также отслеживали состояние здоровья на протяжении девяти лет.

Результаты показали, что существует прямая связь между высоким уровнем хронических заболеваний, такими как болезни сердца, мигрени и артрит, и людьми, пережившими измену.

Кроме того, исследователи изучили, может ли социальная поддержка, например, помощь друзей и семьи, снизить риск хронических заболеваний. Результаты показали, что это может оказать положительное влияние на психоэмоциональное состояние, но не способно предотвратить проблемы со здоровьем.

«Измена со стороны партнера может иметь долгосрочные последствия для хронического здоровья, что особенно тревожно для уязвимых групп населения», — прокомментировали авторы исследования.

По данным специалистов, от 18 до 20 процентов супружеских пар сталкиваются с изменой в течение своих отношений, а более половины из них пытаются уладить конфликт.

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