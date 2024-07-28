Россияне рассказали, можно ли простить измену второй половинки

Каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений, признался в супружеской неверности, больше половины призывают не прощать измену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

«Согласно опросу, мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14 и 7% соответственно», — выяснилось в ходе опроса.

При этом опрошенные респонденты весьма категоричны в вопросах измены. Так, 76% россиян заявили, что прощать измену нельзя и преданному партнеру следует разорвать отношения. При этом мужчины более категоричны, несмотря на то что в большей степени склонны к неверности: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод.

Также опрошенные пояснили, что может повлечь за собой супружескую неверность. На первом месте предпосылкой к измене стали семейные проблемы, за этот вариант проголосовали 14% респондентов. На втором месте — жажда новых впечатлений — 12%.

При этом 9% респондентов признались, что причиной стала влюбленность или физиология. По данным опроса мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, тогда как женщины винят в ситуации семейные кризисы.

До этого сообщалось, что женитьба, по мнению каждого четвертого мужчины, — самое безрассудное, что только им приходилось делать ради женщины. При этом один из 100 опрошенных ради любимой брал кредиты. Также по 1% — прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены.

Ранее психолог назвала два правила, которые помогут сохранить счастливый брак.