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Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни за взятки

Бывшего главу Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за коррупцию

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Wu Jun/Visual China Group via Getty Images

Бывшего председателя правления Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взяточничество. Об этом сообщается на сайте верховной народной прокуратуры КНР.

Народный суд провинции Шаньдун публично приговорил бывшего секретаря партийного комитета Лю Ляньгэ за получение взяток к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества, говорится в сообщении прокуратуры.

В последние месяцы в Китае осудили многих высокопоставленных сотрудников банков. 10 октября суд провинции Хубэй приговорил к смертной казни с отсрочкой на два года бывшего заместителя главы Народного банка Китая Фань Ифэя за получение взяток на сумму 386 млн юаней.

До этого бывшего вице-президента China Development Bank Ван Юншэна приговорили к 12 годам колонии за получение взяток.

Ранее в Алабаме провели третью в истории США смертную казнь азотом.

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