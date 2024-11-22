В Алабаме провели третью в истории США смертную казнь азотом

В штате Алабама провели третью в истории США смертную казнь азотом. Об этом сообщает телеканал NBC News.

50-летний Кэри Дэйл Грейсон, осужденный за убийство в 1994 году, скончался в четверг в результате третьей за год казни с помощью метода азотной гипоксии.

Мужчина был казнен за похищение и убийство автостопщицы вместе с сообщниками. На момент совершения преступления Грейсону было 19 лет, а его сообщники еще не достигли 18-летнего возраста. Смертные приговоры его соучастникам были заменены на пожизненные после того, как Верховный суд США постановил, что казнь несовершеннолетних неконституционна.

Перед исполнением приговора Грейсон заявил, что на протяжении 30 лет жалел о содеянном.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сентябре в Алабаме прошла вторая в истории США смертная казнь азотом.

В настоящее время казнь с использованием чистого азота разрешена в штатах Алабама, Оклахома и Миссисипи. Приговоренный к смерти дышит через маску, наполненную только азотом, что приводит к смертельной гипоксии. Сторонники этого метода утверждают, что он является безболезненным, однако критики сравнивают его с экспериментами на людях.

Ранее в США оправдали женщину, приговоренную к казни.