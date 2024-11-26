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В Японии ласка оказалась виновной в пропаже обуви из детского сада

UPI: ласка украла обувь из детского сада в Японии

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RKB NEWS/YouTube

В Японии ласка оказалась виновницей пропажи обуви из детского сада, пишет UPI. Животное, пока никто не видел, таскало обувь в свою нору.

Представители детского сада в префектуре Фукуока обратились в полицию после того, как в начале ноября пропало 15 пар обуви, а на следующий день — еще три пары. В ответ на ситуацию правоохранительные органы установили в учебном заведении три камеры видеонаблюдения.

Ночью 11 ноября был зафиксирован пропажа одного ботинка, и полиция приступила к анализу снятого материала для выявления виновника. На видеозаписи видно, как ласка выскакивает из-за стены и совершает набег на места, где дети хранят свои вещи. Животное разбрасывало обувь по полу и скрывалось с одним из предметов.

«Мы очень переживали, но теперь рады, что это оказалось всего лишь животное», — рассказала сотрудница учреждения.

Эксперты по дикой природе отметили, что ласка, вероятно, недавно родила и использовала найденную обувь для обустройства своего гнезда.

Ранее в обуви арестовали мужчину, нюхавшего обувь соседей.

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