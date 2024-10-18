В Греции арестовали мужчину, нюхавшего обувь соседей

В Греции арестовали мужчину, который пробирался на территорию соседей и нюхал их обувь, пишет Daily Mail.

В Салониках 28-летний мужчина был приговорен к тюремному заключению после того, как неоднократно пробирался на территорию соседей, чтобы нюхать их обувь. Они неоднократно просили его прекратить так делать, потому что он их пугает, однако грек никак не реагировал на эти слова.

На суде соседи рассказали, что за последние шесть месяцев произошло как минимум три подобных случая. Сам подсудимый извинился за свои действия и отметил, что не имел намерения нарушать закон или причинять кому-либо вред.

Истцы подтвердили, что ответчик не проявлял агрессии во время своих визитов. В итоге мужчине были назначены сеансы терапии для исправления его поведения.

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