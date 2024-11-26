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В Афинах проходит митинг против визита генсека НАТО

В Афинах организовали митинг против визита генсека НАТО Рютте и помощи Украине

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Телеграм-канал «РИА Новости»

В Афинах тысячи людей протестуют против приезда генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Об этом сообщает РИА Новости.

Митинг организовали Компартия и Коммунистическая молодежь Греции. Они направились от площади Пропилеи возле Афинского университета к парламенту.

«Греция вне войны! Закрыть базы США и НАТО! Прекратить военные миссии за пределами страны! Прекратить любую военную помощь режиму Зеленского!» — скандируют демонстранты.

Полиция перекрыла подходы к зданию МИД и проезд к резиденции правительства Дворцу Максима.

Рютте прибыл в Афины из Турции. Во вторник генсек НАТО встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они обсудят укрепление европейской оборонной автономии и иммиграцию, а также конфликт на Украине.

До этого в центре Праги прошел митинг против помощи Украине. Более 200 человек собрались на Вацлавской площади, чтобы выразить свой протест против размещения большого флага Украины на фасаде этого здания и в целом против поддержки этой страны со стороны властей Чехии.

Ранее генсек НАТО впервые встретился с Трампом.

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