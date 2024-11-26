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В Грузии назвали вступление в НАТО и ЕС приоритетом для страны

Кандидат в главы МИД Грузии Бочоришвили назвала приоритетом членство в НАТО и ЕС

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Zurab Tsertsvadze/AP

Членство Грузии в Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейском Союзе остается ключевым приоритетом для страны. С таким заявлением выступила Мака Бочоришвили, кандидат на должность министра иностранных дел Грузии, в ходе выступления в парламенте по поводу утверждения нового правительства, передает ТАСС.

Она отметила, что согласно 78-й статье Конституции Грузии, страна продолжает свой «неотвратимый путь» интеграции в евроатлантические структуры. В связи с этим, подчеркнула Бочоришвили, отношения с НАТО и ЕС будут оставаться важным приоритетом.

26 октября состоялись выборы в парламент Грузии. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

Вечером 24 ноября в центре Тбилиси сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами выборов, начали марш в сторону парламента республики. Толпа протестующих шла по проезжей части. Некоторые участники акции держали в руках флаги Украины, Европейского союза и НАТО.

Ранее Сергей Лавров обвинил Запад в попытке организовать цветную революцию в Грузии.

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